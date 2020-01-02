На востоке Австралии из-за лесных пожаров заблокированы тысячи людей
Местное правительство объявило, что направило помощь пострадавшим
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На востоке Австралии из-за сильных лесных пожаров на пляжах заблокированы тысячи людей. Местное правительство объявило, что направило помощь пострадавшим.
Уточняется, что продукты питания и воду людям доставят военные корабли. При этом до прибрежных городков они доберутся не раньше 3 января.
Местных жителей эвакуируют на вертолетах. На местных пляжах вблизи города Маллакута, расположенного в 500 км к востоку от Мельбурна, заблокировано примерно 4000 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU