На востоке Австралии из-за лесных пожаров заблокированы тысячи людей

2 Янв. 2020 2020-01-02T22:21:17+03:00

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На востоке Австралии из-за сильных лесных пожаров на пляжах заблокированы тысячи людей. Местное правительство объявило, что направило помощь пострадавшим.

Уточняется, что продукты питания и воду людям доставят военные корабли. При этом до прибрежных городков они доберутся не раньше 3 января.

Местных жителей эвакуируют на вертолетах. На местных пляжах вблизи города Маллакута, расположенного в 500 км к востоку от Мельбурна, заблокировано примерно 4000 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU