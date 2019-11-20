2019-11-20T14:31:57+03:00
Общество

Австралийка рискнула жизнью и спасла коалу из горящего леса

Она бросилась в огонь, забрала оттуда зверька, облила его водой и передала службе по спасению коал
Ольга МАТЫС
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Австралийка спасла коалу из горящего леса.Австралийка спасла коалу из горящего леса.Фото: YouTube
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Женщина по имени Тони попала на видео во время репортажа о сезонных лесных пожарах в Австралии. Она из машины заметила обожженную коалу, идущую через дорогу к кромке горящего леса, сняла с себя блузку и бросилась её спасать. Тони потратила две бутылки воды, чтобы полить перегревшееся и обезвоженное раненое животное, а затем завернула в свою одежду и передала его в руки профессионалов.

Коалу, скорее всего, направят в специализированную Больницу Port Macquarie Koala. На данный момент там находятся, по меньшей мере, тридцать животных с ожогами и сильным обезвоживанием. В больнице коал оставляют в стационаре, обрабатывают все раны и ухаживают за ними.

В этом году Австралия переживает сильнейший за десятилетие сезон лесных пожаров. Огонь разрушил множество домов и стал причиной гибели как минимум шести человек. Уровень пожаров заявлен как «катастрофический». Но если людей по большей части удалось эвакуировать в безопасные регионы страны, то животные остаются в зоне пожаров. Стихия мощно ударяет по уникальной дикой природе континента. В частности, именно многие коалы из-за древесного образа жизни стали жертвами огня. Как писала сайт kp.ru, сейчас на создание питьевых станций в опасных лесных зонах австралийцами уже собрано более шестисот сорока тысяч долларов.

Коалу вытащили из сильнейшего пожара в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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