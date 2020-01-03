2020-01-03T05:43:02+03:00
Политика

Куба прокомментировала санкции США против своего министра обороны

В МИД страны назвали ограничительные меры Вашингтона неэффективными
Мария ИГНАТЬЕВА
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Куба прокомментировала санкции США против своего министра обороныКуба прокомментировала санкции США против своего министра обороныФото: REUTERS
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Глава МИД Кубы Бруно Родригес прокомментировал санкции США против министра обороны страны Леопольдо Синтра Фриаса, а также двух его детей. Политик назвал ограничительные меры Вашингтона неэффективными.

- Я категорически отвергаю решение госдепартамента США запретить въезд в США министру революционных вооруженных сил Кубы, это мера, которая не имеет никакого практического эффекта, она является угрозой и клеветой, - написал Родригес в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, госсекретарь США Майк Помпео заявил о введении ограничительных мер. Политик объяснил, что это решение связано с предполагаемыми нарушениями прав человека, а также в связи с поддержки властей Венесуэлы. Санкции включают в себя запрет на въезд генерала и двух его детей на территорию США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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