США ввели санкции против главы минобороны Кубы

3 Янв. 2020 2020-01-03T03:36:54+03:00

Ограничительные меры ввели в ответ на предполагаемые нарушения прав человека и поддержку властей Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна вводит санкции в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. В Штатах подчеркнули, что причиной стали предполагаемые нарушения прав человека и поддержка властей Венесуэлы.

Помпео уточнил, что помимо кубинского политика в список санкций внесены и двое детей Синтра Фриаса. Согласно ограничитеьным мерам, для Синтры Фриаса и двух членов его семьи закрыт въезд в США.

Напомним об антикубинские санкциях, которые введены Вашингтоном в апреле прошлого года. Формальным поводом стали обвинения в нарушении прав человека, однако на деле Гавана была "наказана" за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Сайт kp.ru писал о том, что помимо новых ограничительных мер Кубу ждало также пополнение "черного списка" Минюста США пятью организациями республики.

ИСТОЧНИК KP.RU