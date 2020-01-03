США ввели санкции против главы минобороны Кубы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна вводит санкции в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. В Штатах подчеркнули, что причиной стали предполагаемые нарушения прав человека и поддержка властей Венесуэлы.
Помпео уточнил, что помимо кубинского политика в список санкций внесены и двое детей Синтра Фриаса. Согласно ограничитеьным мерам, для Синтры Фриаса и двух членов его семьи закрыт въезд в США.
Напомним об антикубинские санкциях, которые введены Вашингтоном в апреле прошлого года. Формальным поводом стали обвинения в нарушении прав человека, однако на деле Гавана была "наказана" за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Сайт kp.ru писал о том, что помимо новых ограничительных мер Кубу ждало также пополнение "черного списка" Минюста США пятью организациями республики.
ИСТОЧНИК KP.RU