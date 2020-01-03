3 Янв. 2020 2020-01-03T06:36:03+03:00

В результате ракетной атаки на аэропорт Багдада погибли восемь человек Фото: REUTERS

В Пентагоне заявили, что действовали по приказу Трампа

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В районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января ночью прогремела серия мощных взрывов. В результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере восемь человек. В США уже признались, что они причастны в атаках на столицу Ирака.

-Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада рядом с помещением для грузов, взорвав две машины, - передает слова иракских сил безопасности Agence France-Presse.

По данным агенства, обстрелы были направлены против колонны шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби". В числе погибших члены организации, двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт". Также известно, что был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касим Сулеймани.

Сайт kp.ru писал ранее, Пентагон взял на себя ответственность за смерть Сулемани, заявив, что ракетный удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU