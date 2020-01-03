Ждет жесткая расправа: Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
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Иранский верховный лидер Али Хаменеи пообещал отомстить США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Ранее Хаменеи объявил трехдневный траур в стране.
- Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани – ред.) кровь, как и кровь других мучеников, - отметил верховный лидер страны.
Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.
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ИСТОЧНИК KP.RU