Ждет жесткая расправа: Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:40:55+03:00

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Иранский верховный лидер Али Хаменеи пообещал отомстить США за гибель главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Ранее Хаменеи объявил трехдневный траур в стране.

- Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани – ред.) кровь, как и кровь других мучеников, - отметил верховный лидер страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU