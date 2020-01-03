Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства Сулеймани

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:08:27+03:00

Армия страны переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана

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Израильский министр обороны созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после гибели главы спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

Отмечается, что армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана и Сектора Газа.

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ИСТОЧНИК KP.RU