Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства Сулеймани
Армия страны переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана
Изменить размер текста:
Израильский министр обороны созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после гибели главы спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.
Отмечается, что армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана и Сектора Газа.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU