2020-01-03T12:58:29+03:00
Политика

В Сети опубликовали видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном море

Сообщается, что экипажи совершили около 20 маневров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети опубликовали видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном мореВ Сети опубликовали видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном море
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СМИ сообщают, что летчики палубной авиации Черноморского флота провели учения вертолетов Ка-27 на палубе фрегата "Адмирал Григорович".

Уточняется, что экипажи совершили около 20 маневров. При этом они сажали машины на движущееся судно.

Данный способ посадки сами пилоты между собой называют "самолетным". При таком варианте вертолет снижается, параллельно догоняя площадку.

Также сообщается, что испытания провели и корабельные расчеты, обеспечивающие полеты Ка-27, пишет "Звезда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Иран обвинил США в попытках сорвать совместные учения России и КНР. Командующий военно-морских сил Исламской Республики уточнил, что благодаря нескольким отвлекающим маневрам участников учений военные Штатов не смогли осуществить свой план.

ИСТОЧНИК KP.RU

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