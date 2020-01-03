Британский посол в Москве Бристоу покидает свой пост

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:19:28+03:00

Работа дипломата пришлась на один из самых напряженных периодов в российско-британских отношениях.

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В пятницу, 3 января Лори Бристоу заканчивает свою четырехлетнюю миссию в качестве посла Великобритании в Москве.

Отмечается, что работа дипломата пришлась на один из самых напряженных периодов отношений между двумя странами.

При этом в преддверии своего отъезда Бристоу назвал работу в России "привилегией" и признался, что если бы получил предложение провести здесь "еще четыре года, согласился бы на 100%", пишет "РИА-Новости".

Напомним, приезд в Москву Лори Бристоу в 2016 году для него не стал первым – с 2007 по 2010 год он уже занимал должность заместителя главы британской дипмиссии в РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он заявил, что «Россия должна отвечать за своё угрожающее поведение». 59-летний дипломат проработал в Москве чуть больше половины положенного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU