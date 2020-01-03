2020-01-03T14:14:58+03:00
В мире

Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе»

Американская сторона напомнила, что посольство Штатов в Багдаде 31 декабря подверглось «нападению вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе»Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский Госдепартамент рекомендовал американским гражданам в краткие сроки покинуть Ирак «из-за напряженной ситуации в регионе».

В Штатах напомнили, что американское посольство в Багдаде 31 декабря прошлого года подверглось "нападению вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном", пишет "РИА-Новости".

Соответствующие рекомендации для американских граждан со стороны США последовали после того, как в Багдаде нападения, нанесенного ВВС США, был убит командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Касема Сулеймани. Армия страны переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сектора Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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