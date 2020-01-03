3 Янв. 2020 2020-01-03T14:38:31+03:00

"Вашингтон в Совбез не обращался" Захарова прокомментировала позицию США по ситуации в Багдаде Фото: ТАСС

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Штаты интересовала не мировая реакция, а изменение расклада в регионе

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после нападения на посольство Штатов в Багдаде Вашингтон интересовала не мировая реакция, а изменение расклада в регионе.

По ее словам, Захарова США в Совбез ООН не обращался.

- За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался, - отметила представитель ведомства.

Захарова также подчеркнула, что за последние 5-6 лет Штаты не раз блокировали заявления председателя Совбеза с осуждением нападений на посольства других стран.

- Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет, - заключила представитель ведомства в своем Facebook.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Сулеймани. Армия страны переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана.

ИСТОЧНИК KP.RU