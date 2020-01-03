"Вашингтон в Совбез не обращался" Захарова прокомментировала позицию США по ситуации в Багдаде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после нападения на посольство Штатов в Багдаде Вашингтон интересовала не мировая реакция, а изменение расклада в регионе.
По ее словам, Захарова США в Совбез ООН не обращался.
- За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался, - отметила представитель ведомства.
Захарова также подчеркнула, что за последние 5-6 лет Штаты не раз блокировали заявления председателя Совбеза с осуждением нападений на посольства других стран.
- Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет, - заключила представитель ведомства в своем Facebook.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Сулеймани. Армия страны переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана.
ИСТОЧНИК KP.RU