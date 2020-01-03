Лидер Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина
Лидер Польши Анджей Дуда отказался приезжать Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле. По одной из версий, такое решение было принято из-за того, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин".
Польские СМИ также называют и другую версию: мероприятие в Иерусалиме организовано при непосредственном участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году заявил, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".
Напомним, Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии, пишет издание Gazeta Wyborcza.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Дуды называть Россию врагом ничего не значит. По мнению сенатора, Польша не намерена отказываться от санкционной политики.
ИСТОЧНИК KP.RU