2020-01-03T14:50:03+03:00
В мире

Лидер Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за Путина

Еще одной причиной СМИ называют то, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лидер Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за ПутинаЛидер Польши отменил поездку на форум в Израиль из-за ПутинаФото: REUTERS
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Лидер Польши Анджей Дуда отказался приезжать Всемирный форум памяти холокоста, который состоится в Израиле. По одной из версий, такое решение было принято из-за того, что "главным гостем должен быть президент России Владимир Путин".

Польские СМИ также называют и другую версию: мероприятие в Иерусалиме организовано при непосредственном участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в прошлом году заявил, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Напомним, Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии, пишет издание Gazeta Wyborcza.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Дуды называть Россию врагом ничего не значит. По мнению сенатора, Польша не намерена отказываться от санкционной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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