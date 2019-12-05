Пушков заявил, что отказ Дуды называть Россию врагом ничего не значит
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что отказ президента Польша Анджея Дуды называть нашу страну "врагом НАТО" останется лишь словами. На деле же республика продолжит поддерживать санкции против Москвы и оказывать на нее давление.
"Отказ Дуды назвать Россию "врагом НАТО" мало что означает. Просто Дуда решил не входить в диссонанс с [президентом США Дональдом] Трампом и [французским лидером Эммануэлем] Макроном. Но слова - ещё не политика. Варшава не намерена отказываться от политики давления и санкций. Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.
Пушков прокомментировал слова Дуды
Напомним, что ранее в ходе саммита НАТО американский лидер заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. На такой же позиции начал настаивать его французский коллега, а следом и другие члены альянса.
Сайт kp.ru писал, что Анджей Дуда также присоединился к всеобщему мнению.
Президент Польши не считает Россию врагом НАТО.Анжей Дуда назвал, кого он считает настоящей угрозой странам альянса
ИСТОЧНИК KP.RU