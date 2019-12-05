Пушков заявил, что отказ Дуды называть Россию врагом ничего не значит

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-05T10:18:45+03:00

По мнению сенатора, Польша не намерена отказываться от санкционной политики [видео]

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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что отказ президента Польша Анджея Дуды называть нашу страну "врагом НАТО" останется лишь словами. На деле же республика продолжит поддерживать санкции против Москвы и оказывать на нее давление.

"Отказ Дуды назвать Россию "врагом НАТО" мало что означает. Просто Дуда решил не входить в диссонанс с [президентом США Дональдом] Трампом и [французским лидером Эммануэлем] Макроном. Но слова - ещё не политика. Варшава не намерена отказываться от политики давления и санкций. Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом", - написал Пушков у себя на странице в Twitter.

Пушков прокомментировал слова Дуды

Напомним, что ранее в ходе саммита НАТО американский лидер заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. На такой же позиции начал настаивать его французский коллега, а следом и другие члены альянса.

Сайт kp.ru писал, что Анджей Дуда также присоединился к всеобщему мнению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747909" frameborder="0"></iframe> Президент Польши не считает Россию врагом НАТО.Анжей Дуда назвал, кого он считает настоящей угрозой странам альянса

ИСТОЧНИК KP.RU