Минобороны России об убийстве Сулеймани: недальновидный шаг со стороны США

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:28:26+03:00

В результате американской ракетной атаки был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Фото: REUTERS

В ведомстве отметили, что ликвидация иранского генерала приведёт к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе [видео]

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В Министерстве обороны России назвали убийство иранского генерала Касема Сулеймани недальновидным шагом со стороны США, который может привести к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе.

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе», - говорится в заявлении Минооброны.

В военном ведомстве отметили, что заслуги Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии неоспоримы, а ликвидация генерала негативно повлияет на всю систему международной безопасности

Напомним, 3 января появилась информация об американском ракетном ударе по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Позже в Пентагоне подтвердили, что действовали по приказу президента США Дональда Трампа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU