Минобороны России об убийстве Сулеймани: недальновидный шаг со стороны США
В Министерстве обороны России назвали убийство иранского генерала Касема Сулеймани недальновидным шагом со стороны США, который может привести к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе.
«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе», - говорится в заявлении Минооброны.
В военном ведомстве отметили, что заслуги Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии неоспоримы, а ликвидация генерала негативно повлияет на всю систему международной безопасности
Напомним, 3 января появилась информация об американском ракетном ударе по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Позже в Пентагоне подтвердили, что действовали по приказу президента США Дональда Трампа.
Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU