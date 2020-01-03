2020-01-03T16:28:26+03:00
В мире

Минобороны России об убийстве Сулеймани: недальновидный шаг со стороны США

В ведомстве отметили, что ликвидация иранского генерала приведёт к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В результате американской ракетной атаки был убит иранский генерал Касим Сулеймани.В результате американской ракетной атаки был убит иранский генерал Касим Сулеймани.Фото: REUTERS
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В Министерстве обороны России назвали убийство иранского генерала Касема Сулеймани недальновидным шагом со стороны США, который может привести к резкой эскалации обстановки в ближневосточном регионе.

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе», - говорится в заявлении Минооброны.

В военном ведомстве отметили, что заслуги Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии неоспоримы, а ликвидация генерала негативно повлияет на всю систему международной безопасности

Напомним, 3 января появилась информация об американском ракетном ударе по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал элитного военного формирования Ирана Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Позже в Пентагоне подтвердили, что действовали по приказу президента США Дональда Трампа.

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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