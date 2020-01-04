2020-01-04T08:12:37+03:00
В мире

Актеры из фильма «Покидая Неверленд» обвинили Майкла Джексона в изнасиловании

Джеймс Сейфчук и Уэйд Робсон признались, что не осознавали что действия певца были незаконными, пока не достигли совершеннолетия
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фильм вышел на экраны в 2019 годуФильм вышел на экраны в 2019 годуФото: кадр из фильма
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Дело по обвинению в изнасиловании двух детей «королем поп-музыки» Майклом Джексоном рассмотрит суд. Джеймсу Сейфчуку и Уэйду Робсону разрешили подать исковое заявление несмотря на срок давности происшествия.

Ранее в США срок исковой давности был 26 лет. Поскольку этого возраста вероятные жертвы изнасилования уже достигли, их заявления отклонялись. С 1 января 2020 года жертвы сексуальных надругательств могут подавать в суд до достижения ими возраста 40 лет.

Оба мужчину утверждают, что Джексон к ним приставал, пока те былии несовершеннолетние, причем оба не понимали, что что-то здесь не так. Осознание незаконности действий пришло только после того, как Джеймс и Уэйд повзрослели.

Робсон впервые подал иск в 2013 году, он утверждал, что он подвергся насилию с семи лет. Сейфчук утверждает, что надругательства над ним начались, когда ему было всего 10 лет и продолжались четыре года, сообщает The Sun.

О случившемся мужчины рассказали в документальном фильме "Покидая Неверленд", который вышел на экраны в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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