Что не так со скандальным фильмом «Покидая Neverland» о Майкле Джексоне: «Эмоции героев не соответствуют ситуации»

Фильм «Покидая Neverland» вызвал жаркие споры по всему миру. Казалось бы, что мы еще не слышали о Майкле Джексоне? Слухи, что он со своими «маленькими друзьями» был ближе, чем полагается, ходили давно, но официально доказаны так и не были - все судебные тяжбы против Джексона, в итоге развались. Но канал HBO предъявил свой четырехчасовой фильм, где повзрослевшие любимцы певца Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак рассказывают о нескольких годах своего общения с поп-королем. Подробности действительно «подробные». Не просто «он потрогал меня тут», а мельчайшие детали, которые однозначно говорят о наклонностях Джексона. Ужаса ситуации прибавляет и то, что одному герою ленты во время отношений с Майклом было 7 лет, другому - 10. Все, кто вырос на песнях Джексона, никак не могут смириться с тем, что это и правда могло произойти. Картину должны были показать на Первом канале, но в итоге, фильм выложили на сайт.

Что же происходит в «Нетландии»?

Фильм снят без особой динамики. Перед нами сидят главные герои 36-летний Уэйд Робсон и 40-летний Джеймс Сэйфчак, их мамы, братья-сестры и жены. И каждый неторопливо, без истерик и эмоций (разве что в самом конце сестра одного из героев начинает плакать) рассказывают о том, как все начиналось, продолжалось и закончилось. Монологи дополняют документальные свидетельства отношений Майкла с этими детьми - фотографии, рисунки, записки, которые герои пересылали друг другу по тогда только появившимся факсам, видеообращения, съемки с Джексоном во время совместной работы и поездок.

Для мальчиков все начиналось как прекрасный сон. Уэйд Робсон выиграл танцевальный конкурс в Австралии, и, как приз, встречу с Джексоном. Поп-звезда оценила талант 7-летнего танцора и начала опекать, помогая делать первые шаги в шоу-бизнесе. 10-летний Джеймс Сейфчак познакомился с артистом на съемках рекламы «Пепси». Истории развивались в разные временные промежутки, но очень похожи в деталях: матери признаются, что ничего не знали, дети - какой любовью и заботой окружил их Майкл. Как постепенно стал частью семей - приходил в гости к людям, которые считали себя «никем», в сравнении с человеком, в которого был влюблен весь мир. Как превратил жизнь детей в сказку: путешествия по всему миру, сладости, игровые автоматы, фильмы, которые ещё не вышли в прокат, защита и забота. И... как «аккуратно» внедрил секс в их жизнь.

Покидая Неверленд Официальный трейлер.

Тренировал быстро одеваться, создал систему безопасности, по которой никто не мог бы застать их в «процессе». «Он, крупнейшая звезда и гений, говорит, что ты особенный. Разве это может не нравиться?» - задает риторический вопрос Джеймс Сейфчак. Ему Майкл дарил дорогие украшения за его ласки. Сейфчак показывает их в фильме, но признается, что не очень любит на них смотреть. В 1993-м году, когда отец Джордана Чандлера обвинил Джексона в растлении сына, оба мальчика выступили по телевизору, заявив, что никогда и ничего «такого» певец с ними не делал. Им тогда было 11 и 15 лет. В «Покидая Neverland» они признаются, что не могли поступить по другому, так как чувствовали, что их кумиру нужна помощь, гордились возможностью что-то сделать для него. Правда, вскоре после выступления в суде у семьи Сейфчак появился дом - подарок от Майла.

Последствия скандала

После показа фильма «Покидая Neverland» радиостанции Канады и Британии изъяли из эфира все песни Майкла Джексона. В Лондоне снесли памятник певцу - двухметровая скульптура стояла возле Национального музея футбола с 2014 года. Певец Дрейк убрал из сет-листа своего тура песню Don't Matter to Me, где использовались архивные записи вокала Джексона. Из сериала «Симпсоны» был вырезан эпизод, в котором один из персонажей разговаривает голосом Майкла. Тем временем поклонники тоже времени зря не теряют - проводят свои расследования, ловят героев фильма на лжи и подтасовке фактов, покупают в том же Лондоне билборды и рекламу на автобусах, где разместили в поддержку поп-короля слоган «Факты не лгут, люди лгут».

Семья Майкла Джексона сначала пыталась запретить показ фильма, а когда это не удалось, подала иск к каналу HBO на $100 миллионов, утверждая, что нельзя основывать расследование на словах Сейфчака и Робсона, которые оправдывали певца на суде и в разговорах со следователями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/666254" frameborder="0"></iframe> Майкл Джексон. Жизнь как триллер.Его судили за растление ребёнка. Но мальчик вырос и признался, что оклеветал певца ради денег. Его заклевали за попытку осветлить кожу. А он просто боролся с витилиго. Майкла Джексона погубили суды и сплетни.

Кто обвинял Джексона в насилии

В 1993-м году отец Джордана Чендлера выдвинул обвинение в адрес певца о сексуальных действиях в адрес своего сына и потребовал 20 000 000 долларов. Судебный процесс продлился два года, став самым громким делом из всех сексуальных скандалов Майкла. Суд присяжных вынес оправдательный приговор, решив, что семья обвинителя действует из корыстных интересов.

В 2003 году вновь Майкла обвинили в растлении Гэвина Арвизо, больного раком ребёнка. Это случилось после выхода фильма «Жизнь с Майклом Джексоном», где Гэвин говорит о том, как любит спать в кровати Майклом. Джексона оправдали из-за отсутствия доказательств. Тогда в его защиту выступили Маколей Калкин и Уэйд Робсон, а вот Сейфчак давать показания отказался.

В 1993-м году Ла Тойя Джексон, рассказывала, что ее брат действительно имеет странные отношения с детьми. «Скажите мне, какой 35-летний мужчина будет проводить время с маленьким мальчиком в течение 30 дней? Или запираться в комнате с другим мальчиком на пять дней и никуда не выходить из нее? Этим детям по 9, 10, 11 лет. Я люблю своего брата, но это неправильно. Я не хочу, чтобы дети страдали».

В 2017 году адвокат Винс Финалди заявил, что у него есть доказательства того, что Майкл откупился от семьи 13-летней девочки, которая обвиняла его в совращении еще в начале 80-х. Но дальше заявления дело не продвинулось.

В январе 2019-го после новостей о выходе фильма «Покидая Neverland» некий Майкл Джейкобс-Хэйген обвинил певца в сексуальностей насилии. Мужчина сообщил, что когда ему было 14 лет, он познакомился с Джексоном в Диснейленде, после чего тот привез его к себе домой и попытался развратить. Пока судебное дело не открыто.

Известный российский профайлер:

«Эмоции героев фильма не соответствуют ситуации»

Мы решили, что будем искать правды у профессионалов, и связались с профайлером, который может определить, говорит человек правду или нет, наблюдая за его реакцией и поведением. Александр Копытько – один из лучших специалистов в области профайлинга в России, имеющий множество международных сертификаций. По нашей просьбе он посмотрел фильм «Покидая Neverland» и вынес свой вердикт.

Ужаса ситуации прибавляет и то, что одному герою ленты во время отношений с Майклом было 7 лет, другому - 10Фото: кадр из фильма

- Александр, как вы считаете, повзрослевшие «жертвы Джексона» говорят правду?

- Без серьезной экспертизы, хотя бы на полиграфе, мы ничего не можем сказать кроме того, что это хайповый проект, где люди преподносят свою историю, не предоставляя никаких доказательств. Интересно еще вот что - по главным персонажам фильма не видно, что они хоть как-то переживают. Родители не реагируют адекватно на то, что сделали с их детьми: нет эмоций страха, отвращения, дискомфорта, обязательных для таких ситуаций. Все вспоминают про это с улыбкой, по крайней мере, в первой части фильма. Если реакция неадекватна у одного человека, это можно объяснить особенностями его личности, а, если у всех, то такое поведение вызывает очень много вопросов.

- Есть ли какие-то конкретные признаки, которые могут указать на ложь героев?

- Единственный признак - участники насилия не демонстрируют негативные эмоции. Видно стресс, но кто знает, чем он вызван: тем, что они вспоминают ужасные события или же тем, что им приходится врать и зарабатывать этим деньги. Надо, конечно, делать видеоразбор, находить в Интернете жертв насилия и сравнивать. Например, с той же Дианой Шурыгиной. Даже в ее случае, кстати, было видно, что она негодовала, злилась... Но тут история даже не в повзрослевших мальчиках, а в их родителях. Одна из мам в фильме рассказывает, что она стучалась в дверь, которая была закрыта, а когда смогла зайти, Джексон и ее сын сидели на кровати полностью одетыми. Любая мама заметила бы, что происходит что-то неправильное, например, ребенок был взлохмаченный, покрасневший. И если тогда она сразу не отрефлексировала, сейчас, когда ситуация вскрылась и к ней пришло понимание, она во время рассказа чувствавала бы гнев. Но его не было. Не могут люди так контролировать отрицательные эмоции, чтобы быть настолько спокойной в кадре.

- Почему тогда Джексон так злился, когда Сейфчак отказался свидетельствовать в суде во второй раз в его защиту? Значит ли это, что он осознавал, что совершает неправильные действия?

- Если у человека суд по такому серьезному обвинению, и, учитывая, что он относился к обоим мальчикам очень хорошо, конечно он злился, что его не поддерживают. Для него это - предательство.

- В целом, вам фильм показался правдивым?

- Если вы обратите внимание, в фильме нет ни одного плохого слова о Майкле Джексоне. Можно было бы найти много информации, которая выглядела бы убедительно и показывала бы нам, что этот человек - преступник. Но здесь использована редкая техника НЛП, кстати, впервые вижу ее применение в кино, когда ты о чем-то плохом рассказывается в позитивном ключе: «Он хороший человек, великий, я был счастлив с ним общаться, он трогал меня за член».

КСТАТИ

После выхода фильма знаменитое поместье Майкла Джексона Neverland может серьезно упасть в цене. Огромный парк развлечений с роскошным особняком в центре наследники певца пытаются продать с 2015 года. Сначала его выставили за 100 миллионов долларов, но за годы его цена снизилась до 31 миллиона, но желающие его приобрести так и не нашлись. После скандальной документальной ленты продать его будет еще сложней.

После выхода фильма знаменитое поместье Майкла Джексона Neverland может серьезно упасть в цене

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