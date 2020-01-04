Президент Ирана заявил, что убийство Сулеймани останется «тяжелейшим преступлением в истории» нации

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:15:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Иранский президент Хасан Роухани предупредил власти США, что они столкнутся с последствиями преступления, совершенного 3 января. Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ ликвидировать одного из влиятельных в Иране людей, генерал-майора Касема Сулеймани, который с 1998 года он возглавлял бригаду «Аль-Кудс» — военное подразделение Корпуса стражей исламской революции. В Белом доме объяснили свои действия борьбой с терроризмом. В Иране пообещали ответить. Для жителей страны гибель Сулеймани стала настоящей трагедией – 4 января проститься с генералом вышли тысячи иракцев, как сообщает CNN. Генарал был убит у аэропорта Багдада. Траурная церемония проходит по центральным улицам столицы Ирака.

Тем временем в Иране лидер страны встретился с семьей погибшего.

- Преступление, совершенное США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет, - приводит слова Хасана Роухани РИА Новости.

Военный командир со слов президента служил безопасности не только Ирана, но и Ирака, где в итоге был убит, Сирии, Ливана, Афганистана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753039" frameborder="0"></iframe> Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU