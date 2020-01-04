Владимир Путин: Меня беспокоит стагнация в реальных доходах населения

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:53:24+03:00

Президент России признался, что очень беспокоится о проблемах в отечественной экономике Фото: REUTERS

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При разработке послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин собирается уделить особое внимание проблеме снижения реального дохода россиян. Как известно, выступление Путина перед российским двухпалатным парламентом состоится в 2020 году 15 января, содержание документа послания пока не раскрывается.

Во время беседы с информагентством ТАСС Владимир Путин подчеркнул, что в послании часто будут упоминаться "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".

- Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения, - признался журналистам президент.

Ранее kp.ru рассказывал, что российское правительство планирует в 2020 году разработку более чем 200 законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие России.

ИСТОЧНИК KP.RU