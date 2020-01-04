2020-01-04T15:42:34+03:00
Общество

Правительство РФ утвердило национальный план по адаптации к изменениям климата

Документ включает в себя меры для использования благоприятных возможностей, обусловленных изменениями экологической обстановки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство РФ утвердило национальный план по адаптации к изменениям климатаПравительство РФ утвердило национальный план по адаптации к изменениям климатаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Правительство России утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года. Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Утверждённый план является первым этапом мероприятий по подготовке к климатическим изменениям. В документе описаны экономические и социальные меры, которые должны уменьшить уязвимость населения страны, экономики и природных объектов из-за изменений климата, а также описаны пути использования благоприятных возможностей изменившийся экологической обстановки.

Властям регионов рекомендовано утвердить региональные планы и организовать работу по адаптации к климатическим изменениям.

Напомним, в апреле прошлого года Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о том, что изменение климата в Арктике привело к миграции животных и призвал анализировать и наблюдать за климатическими изменениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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