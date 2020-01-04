2020-01-04T16:52:28+03:00
Происшествия

Австралия призвала 3 тысячи военных для борьбы с пожарами

По меньшей мере 23 человека стали жертвами пожаров на юго-востоке страны [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Австралия призвала 3 тысячи военных для борьбы с пожарамиАвстралия призвала 3 тысячи военных для борьбы с пожарамиФото: REUTERS
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В тушении лесных пожаров на юго-востоке Австралии участие примут до трех тысяч военнослужащих резерва. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Глава кабмина также заявил, что правительство выделит около 13,9 миллиона долларов для аренды пожарных самолетов.

«Наше сегодняшнее решение - обеспечить большее число человек на земле, больше самолетов в небе, больше судов в море и большее число грузовиков для поддержки затронутых пожаром регионов», - отметил премьер-министр.

Утром 4 января пришло сообщение о еще двух жертвах природных пожаров на юге Австралии на острове Кенгуру. По словам Моррисона, общее число погибших достигло 23 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожароопасный сезон начался в Австралии в сентябре. С тех пор огонь уничтожил больше 1500 домов. В минувшую пятницу, 3 января, на востоке страны из-за лесных пожаров были заблокированы тысячи людей, которых начали эвакуировать на вертолетах. 4 января три природных пожара объединились в один и приобрели масштабы, превышавшие по площади нью-йоркский район Манхеттен.

Небо стало красным от пожаров в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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