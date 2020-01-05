Пушков в ответ на заявление американского генерала о Крыме предложил США отдать Техас Мексике

5 Янв. 2020 2020-01-05T07:57:08+03:00

Российский политик напомнил Ходжесу, что в 1783 году Соединенные Штаты были «узкой полоской земли вдоль Атлантики»

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о Крыме. В ответ российский сенатор предложил Штатам отдать Мексике Техас.

Ранее американский генерал в интервью украинскому изданию заявил, что наша страна не может претендовать на полуостров, потому что до правления императрицы Екатерины II России «там и не было».

«Генерал США Ходжес полез в историю: говорит, что до Екатерины II России в Крыму не было. И что с того? Тогда Украины вообще не было и Крым не мог быть украинским», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также напомнил, что сами Соединенные Штаты США «были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики – позже все остальное захватили».

«Пусть вернут Техас Мексике», - подытожил российский политик.

Стоит отметить, что из Вашингтона призывы «вернуть Крым Украине» звучат вот уже почти шесть лет, несмотря на то, что полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам народного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за то, чтобы полуостров снова стал частью нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU