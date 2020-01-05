Полиция Польши предотвратила покушение на министра юстиции и прокурора

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:51:48+03:00

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В Польше было предотвращено покушение на министра юстиции Яна Зебро и прокурора, который ведет дело против наркомафии. Полиция задержала заказчика убийства и несостоявшегося исполнителя. Операция была проведена в пригороде Варшавы.

Правоохранители совершенно случайно вышли на киллера во время задержания наркодилеров. Он признался, что получил заказ на убийство и "сдал" своего клиента, 28-летнего поляка Яна С., который подозревается в совершении ряда преступлений, включая торговлю запрещенными веществами.

Согласно данным радиостанции Jedynka, мужчина успел передать киллеру 100 тысяч злотых или около 26 тысяч долларов в счет оплаты "работы".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU