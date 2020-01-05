Ученые доказали, что низкоуглеводная диета сокращает жизнь
Группа ученых из Польши, Китая, Греции и Великобритании провела крупное исследование на тему влияния потребления углеводов на продолжительность жизни людей.
Мета-анализ показал, что участники эксперимента, ограничивающие себя в сладком, мучном и молочных продуктах, гораздо чаще умирают от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Выводы были сделаны на основе сопоставления данных о рационе питания, полученных в результате Национального обследования состояния здоровья и питания в 1999-2010 годах.
Они свидетельствуют о том, что пациенты с самым низким потреблением углеводов имели самый высокий риск общей (32%), сердечно-сосудистой (50%), цереброваскулярной (51%) и онкологической (36%) смертности. Такая связь наиболее сильна у лиц, которые не страдают ожирением (48%), сообщается на сайте Национальной библиотеки медицины США.
Это исследование вошло в ТОП-5 открытий в борьбе со старением. Сайт kp.ru писал, что для сохранения молодости нужно чаще расслабляться, периодически занимать свой мозг сложными задачками и не отказывать себе в высокоуглеводных лакомствах.
ИСТОЧНИК KP.RU