2020-01-05T11:18:57+03:00
Здоровье

Ученые доказали, что низкоуглеводная диета сокращает жизнь

Люди, отказывающие себе в потреблении круп, мучного и сладостей, чаще умирают от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У людей, придерживающихся низкоуглеводных, повышен риск общей смертностиУ людей, придерживающихся низкоуглеводных, повышен риск общей смертностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа ученых из Польши, Китая, Греции и Великобритании провела крупное исследование на тему влияния потребления углеводов на продолжительность жизни людей.

Мета-анализ показал, что участники эксперимента, ограничивающие себя в сладком, мучном и молочных продуктах, гораздо чаще умирают от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Выводы были сделаны на основе сопоставления данных о рационе питания, полученных в результате Национального обследования состояния здоровья и питания в 1999-2010 годах.

Они свидетельствуют о том, что пациенты с самым низким потреблением углеводов имели самый высокий риск общей (32%), сердечно-сосудистой (50%), цереброваскулярной (51%) и онкологической (36%) смертности. Такая связь наиболее сильна у лиц, которые не страдают ожирением (48%), сообщается на сайте Национальной библиотеки медицины США.

Это исследование вошло в ТОП-5 открытий в борьбе со старением. Сайт kp.ru писал, что для сохранения молодости нужно чаще расслабляться, периодически занимать свой мозг сложными задачками и не отказывать себе в высокоуглеводных лакомствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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