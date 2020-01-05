Боевики атаковали военно-морскую базу США в Кении

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:19:20+03:00

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Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на военно-морскую базу Манда-Магогони в округе Ламу на побережье Кении. Этот военный объект используют солдаты США.

Попытка атаки была предпринята в воскресенье, 5 января. Согласно данным местных властей, войскам удалось отбить нападение при помощи авиации. Телеканал Al Arabiya уточняет, что кенийские военные ликвидировали четырех исламистов.

Посольство РФ рекомендует находящимся в Кении россиянам временно избегать мест массового скопления людей в связи с инцидентом, быть бдительнее и в случае чрезвычайных ситуаций информировать о них дипломатов. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Россиян призвали быть бдительнее

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе нападению подверглось посольство США в Багдаде. Протестующие стали закидывать здание камнями после того, как американцы атаковали группировку ополченцев.

ИСТОЧНИК KP.RU