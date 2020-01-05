Зеленский уехал отдыхать в роскошном отеле на побережье Оманского залива

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:56:16+03:00

Украинский лидер остановился в президентском люкс, стоимость которого доходит до четырех тысяч евро за ночь

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Украинский лидер Владимир Зеленский со своей семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива и остановился в президентском люксе пятизвёздочного отеля.

Как сообщает портал Strana.ua, глава незалежной отдыхает близ столицы Омана, в городе Маската. Для проживания он выбрал президентский люкс в одном из самых роскошных пятизвездочных отелей страны - Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи в таком номере доходит до четырех тысяч евро.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 января Зеленский раскрыл свои доходы. Согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции украинский лидер заработал в 2019 году более 210 тысяч долларов, которые ему принесла «Студия Квартал 95». Так за прошедший год он получил от «Квартала 95» выплату в размере 4 205,9 тысячи долларов, а также 4,3 тысячи долларов в качестве компенсации за использование торговой марки.

ИСТОЧНИК KP.RU