2020-01-05T16:53:35+03:00
В мире

Работы по укреплению конструкции Нотр-Дама обошлись в 85 млн евро

По словам куратора по вопросам восстановления здания, до сих по нельзя утверждать, что знаменитый собор спасли [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Работы по укреплению конструкции Нотр-Дама обошлись в 85 млн евроРаботы по укреплению конструкции Нотр-Дама обошлись в 85 млн евроФото: REUTERS
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На укрепление конструкции собора Парижской Богоматери ушло 85 млн евро. Объем заявленных пожертвований на восстановление пострадавшего от пожара Нотр-Дама составляет в настоящий момент 922 млн евро. Об этом рассказал куратор по вопросам восстановления собора Жан-Луи Жоржелен.

«На стадии укрепления и обеспечения безопасности собора уже использовано 85 млн евро (…) это значительная сумма», - сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Что касается пожертвований, 600 млн евро должны предоставить французские источники, 70 млн поступят из-за рубежа. По словам Жоржелен, на данный момент реальная сумма собранных средств составляет от 400 до 500 млн евро, но куратор уверен, что для восстановления собора поступит больше пожертвований.

При этом Жоржелен подчеркнул, что пока «мы не можем сказать, что Нотр-Дам спасен, так как впереди очень важный этап - демонтаж установленных конструкций».

Напомним, Нотр-Дам загорелся в апреле 2019 года. Пожарные тушили собор 12 часов. Пламя уничтожило треть крыши, шпиль и легендарные часы. В декабре настоятель Нотр-Дама Патрик Шове предупредил об опасности обрушения здания.

В Нотр-Даме провели первую после пожара мессу в строительных касках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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