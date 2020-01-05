2020-01-05T19:31:39+03:00
Происшествия

Во Франции задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом

Задержанный выкрикивал исламистские лозунги
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во Франции задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом.Во Франции задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 5 января, французская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался напасть на прохожих.

Как сообщил телеканал BFMTV, в районе Борни правоохранительные органы открыли огонь по мужчине, который начал угрожать прохожим ножем и пытался напасть на полицейских. В результате, нападавший получил огнестрельное ранение в ногу и был задержан.

По информации телеканала, задержанный выкрикивал исламистские лозунги.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 30-летний мужчина, информация о котором содержится в базе данных о подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Напомним, в минувшую пятницу, 3 января, в парке в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на случайных прохожих и ранил троих. Он был ликвидирован полицией, которая выстрелила в правонарушителя не менее трех раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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