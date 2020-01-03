В пригороде Парижа мужчина с ножом ранил троих прохожих

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:09:51+03:00

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В пятницу, 3 января, в парке близ Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих и ранил троих.

Как сообщает телеканал BFM, нападение произошло около супермаркета в парке От-Брюйер, который находится у юго-восточной границы французской столицы, в городе Вильжюиф.

По данным BFM, один из раненых находится в тяжелом состоянии, а нападавший был ликвидирован правоохранительными органами, которые выстрелили не менее трех раз.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне прошлого года вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейский патруль в Париже. Нападение произошло в районе рынка на улице в центре латинского квартала. Правоохранители выстрелили нападавшему в руку и задержали при попытке бегства. Днем ранее серия нападений была совершена в австралийском Дарвине.

ИСТОЧНИК KP.RU