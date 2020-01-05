5 Янв. 2020 2020-01-05T19:59:23+03:00

На Украине рассказали, что Зеленский делает на элитном курорте Омана Фото: REUTERS

В президентском офисе заявили, что украинский лидер обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран

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В ближайшие дни украинский лидер Владимир Зеленский проведет в Омане несколько встреч на высшем уровне. Так в пресс-службе президента Украины прокомментировали сообщение о том, что глава незалежной вместе с семьей уехал отдыхать в роскошном отеле на побережье Оманского залива.

«В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину», — заявили в офисе украинского лидера.

В сообщении подчеркнули, что Зеленский отправился в Оман на рейсовом самолетом за свой счет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 5 января, появилось сообщение о том, что Зеленский отдыхает со своей семьей в одном из самых роскошных пятизвездочных отелей Омана в городе Маската. Стоимость одной ночи в президентском люкс Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel доходит до четырех тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU