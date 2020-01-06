2020-01-06T00:26:39+03:00
Политика

Для США Гуаидо остается «временным президентом» Венесуэлы

Об этом заявили в госдепартаменте после того, как лидера венесуэльской оппозиции сняли с поста спикера Нацассамблеи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хуан Гуаидо лишился должности спикера Нацассамблеи ВенесуэлыХуан Гуаидо лишился должности спикера Нацассамблеи ВенесуэлыФото: REUTERS
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Американская администрация продолжает считать Хуана Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы, а голосование парламентариев Боливарианской республики, в результате которого оппозиционер лишился должности спикера Национальной ассамблеи, в Вашингтоне считают «неконституционным», передает агентство Reuters.

Об этом заявил в воскресенье журналистам и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария, назвав избрание нового руководства венесуэльского парламента «фарсом» и «отчаянными действиями» действующего главы государства Николаса Мадуро. Представитель госдепа заявил, что голосование в Национальной ассамблее прошло «в отсутствие кворума» и «не отвечало минимальным конституционным стандартам».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Нацассамблеи сняли самопровозглашенного «временного президента» с поста председателя парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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