Гуаидо сняли с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы

5 Янв. 2020 2020-01-05T22:27:53+03:00

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Депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Национальной ассамблеи избрали новое руководство и сняли с поста главы законодательного органа Хуана Гуаидо.

Как сообщает радиостанция Union Radio, место спикера на период с 2020 по 2021 годы занял противник Гуайдо – поддерживающий президента Венесуэлы депутат Луис Эдуардо Парра, который поднялся на трибуну вместе с двумя провластными парламентариями - Франклином Дуарте и Хосе Грегорио Норьеги. Они займут посты первого и второго заместителя председателя.

Члены парламента от оппозиции отвергают присягу. Они считают, что на сессии не было необходимого кворума и назвали произошедшее «переворотом».

Напомним, в начале 2019 года Гуайдо объявил себя временным главой Боливарианской республики, а весной президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о предотвращении попытки государственного переворота. Накануне в МИД России заявили, что тактика лидера венесуэльского оппозиционера провалилась, поскольку политик «погряз в громких коррупционных скандалах».

ИСТОЧНИК KP.RU