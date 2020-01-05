2020-01-05T22:27:53+03:00
В мире

Гуаидо сняли с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы

Место спикера парламента занял депутат, поддерживающий президента Боливарианской Республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гуаидо сняли с поста главы Нацассамблеи ВенесуэлыГуаидо сняли с поста главы Нацассамблеи ВенесуэлыФото: REUTERS
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Депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Национальной ассамблеи избрали новое руководство и сняли с поста главы законодательного органа Хуана Гуаидо.

Как сообщает радиостанция Union Radio, место спикера на период с 2020 по 2021 годы занял противник Гуайдо – поддерживающий президента Венесуэлы депутат Луис Эдуардо Парра, который поднялся на трибуну вместе с двумя провластными парламентариями - Франклином Дуарте и Хосе Грегорио Норьеги. Они займут посты первого и второго заместителя председателя.

Члены парламента от оппозиции отвергают присягу. Они считают, что на сессии не было необходимого кворума и назвали произошедшее «переворотом».

Напомним, в начале 2019 года Гуайдо объявил себя временным главой Боливарианской республики, а весной президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о предотвращении попытки государственного переворота. Накануне в МИД России заявили, что тактика лидера венесуэльского оппозиционера провалилась, поскольку политик «погряз в громких коррупционных скандалах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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