2020-01-06T02:17:24+03:00
Звезды

В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения наград «Золотой глобус – 2020»

77-я церемония награждения лауреатов премии «Золотой глобус – 2020» пройдет в отеле «Беверли-Хилтон» [список номинантов]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премий «Золотой глобус»В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премий «Золотой глобус»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Считанные часы остались до начала очередной 77-й церемонии вручения престижной премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус – 2020», которой ежегодно награждают кинематографистов за лучшие работы. В Лос-Анджелесе проходят последние приготовления к этому значительному событию в жизни актеров, режиссеров, сценаристов и, разумеется, зрителей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, церемония награждения пройдет 5 января в отеле «Беверли-Хилтон» в Беверли-Хиллз, ее ведущим уже в пятый раз станет Рики Джервэйс.

За заветный «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма» будут бороться такие фильмы, как «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, картина «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбаха, а также «Два папы» Фернандо Феррейры Мейреллеса.

Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020 .

Список номинантов на «Золотой глобус»

Лучший драматический фильм

«Ирландец»

«1917»

«Джокер»

«Брачная история»

«Два Папы»

Лучшая комедия

«Достать ножи»

«Кролик Джоджо»

«Меня зовут Долемайт»

«Рокетмен»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший драматический актер

Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari»

Антонио Бандерас, «Боль и слава»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Хоакин Феникс, «Джокер»

Джонатан Прайс, «Два Папы»

Лучшая драматическая актриса

Синтиа Эриво, «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон, «Скандал»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучший комедийный актер

Дэниэл Крэйг, «Достать ножи»

Тэрон Эджертон, «Рокетмен»

Роман Гриффин Дэвис, «Кролик Джоджо»

Эдди Мерфи, «Меня зовут Долемайт»

Леонардо ДиКаприо, «Однажды в… Голливуде»

Лучшая комедийная актриса

Ана Де Армас, «Достать ножи»

Аквафина, «Прощание»

Бини Фелдштейн, «Книжный магазин»

Кейт Бланшетт, «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Эмма Томпсон, «Прошлой ночью»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс, «Два Папы»

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Аннетт Бенинг, «Отчет о пытках»

Кэти Бейтс, «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн, «Брачная история»

Дженнифер Лопез, «Стриптизерши»

Марго Робби, «Скандал»

Лучший режиссер

Мартин Скорсезе, «Ирландец»

Тодд Филлипс, «Джокер»

Квентин Тарантино, «Однажды… в Голливуде»

Сэм Мендес, «1917»

Пон Джун-хо, «Паразиты»

Лучший зарубежный фильм

«Прощание»

«Отверженные»

«Боль и слава»

«Паразиты»

«Потрет девушки в огне»

Лучший анимационный фильм

«Холодное сердце 2»

«Король Лев»

«История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3»

«Потерянное звено»

ИСТОЧНИК KP.RU

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