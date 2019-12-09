2019-12-09T18:02:52+03:00
Звезды

Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020

Награду Золотой глобус-2020 вручат победителям 5 января
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премия Голливудской ассоциации иностранной прессы вручают с 1944 годаПремия Голливудской ассоциации иностранной прессы вручают с 1944 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 9 декабря, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Золотой глобус - 2020. 77-я церемония вручения состоится 5 января в отеле "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз.

Номинантами премии в категории "Лучшая драма" стали фильмы "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Брачная история" Ноа Баумбаха и "Два папы" Фернандо Феррейры Мейреллеса.

Лучшей комедией или мюзиклом могут стать: "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, "Рокетмен" Декстера Флетчера, "Достать ножи" Райана Джонсона, "Меня зовут Долемайт" Крэйга Брюэра и "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити.

В номинации "Лучший режиссер" представлены: обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", создатель "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе с картиной "Ирландец", Тодд Филлипс за фильм "Джокер" и Сэм Мендес с кинолентой "1917".

За звание "Лучшего драматического актёра" поборются: Хоакин Феникс ("Джокер"), Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Адам Драйвер ("Брачные истории") и Джонатан Прайс ("Два папы").

В той же номинации для женщин представлены: Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Синтия Эриво ("Гарриет").

Лучшим иностранным фильмом могут стать "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Прощание" Лулу Ванга, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" Ладж Ли.

На звание "Лучшей комедийной актрисы" номинированы Эмма Томпсон ("Прошлой ночью"), Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?"), Аквафина ("Прощание"), Ана Де Армас ("Достать ножи") и Бини Фелдштейн ("Книжный магазин").

Ранее сайт kp.ru писал о номинантах премии прошлого года, а также о том, что шесть российских фильмов вошли в лонг-лист номинантов на награду за лучший фильм на иностранном языке.

"Золотой глобус" - американская премия Голливудской ассоциации иностранной прессы. Лауреатов с 1944 года каждый январь награждают за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия вручается по итогам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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