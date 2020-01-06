Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сочельник и на Рождество

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:00:51+03:00

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в рождественский сочельник и на Рождество. Несмотря на малоснежный декабрь, первые дни 2020 года порадовали жителей центральной части России осадками. Снег ожидается и в ночь с 6 на 7 января, как раз когда россияне празднуют сочельник, а некоторые из них ходят колядовать. Парвда, выпадет не больше 2 сантиметров снега.

- В ночь на седьмое в Москве минус 3-5 ожидается, по области до минус 7. Специалисты полагают, что если на востоке и севере области колядовать как следует, то до минус 8-9 может опуститься, - сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем 7 января термометры в Москве и Подмосковье покажут около -2 градусов. Холоднее всего -в Черустях из-за того, что населенный пункт находится в котловине.

Метеорологи вспомнили самую холодную рождественскую ночь - в 1891 году было -35 градусов. Теплее всего, +1,3 градуса, было в ночь с 6 на 7 января 2012 года.

Ранее синоптики прогнозировали аномально теплую погоду в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU