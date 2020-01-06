Ставки по ипотеке достигли исторического минимума

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:41:04+03:00

Жилищный кредит в России можно оформить под 9 процентов годовых и даже меньше

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Ипотека в России стала доступнее – банки выдают жилищные кредиты под 9 процентов годовых. Как сообщает «Российская газета» снижение произошло в результате снижения Центробанком в 2019 году ключевой ставки на 1,5 процентных пункта, до 6,25% годовых.

9 процентов –это исторический минимум, сообщают эксперты, поэтому прогнозируют рост числа жилищных кредитов. Хотя в 2019 году по сравнению в 2018-м этот показатель снизился.

- Ставки по кредитам и депозитам продолжат снижаться, но уже гораздо более медленными темпами по сравнению с 2019 годом, -сказала вице-президент - старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

С 1 января 2020 года вступили в силу два закона о защите покупателей вторичного жилья. Теперь жертвам мошеннических смен по продаже недвижимости положена компенсация в сумме стоимости жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU