2020-01-06T20:10:57+03:00
В мире

Армия Хафтара вошла в родной город Кадаффи Сирт и взяла под контроль порт

Силы подразделения сил правительства заняли большую часть города
Юлия САЛЬНИКОВА
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Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа ХафтарКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа ХафтарФото: REUTERS
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Армия генерала Халифа Хафтара вошла в город Сирт и заняла большую часть территории. Сирт – родной город Муаммара Кадаффи.

- Национальное соглашение правительственных ополченцев выведено из Сирта. Ливийская арабская армия входит в Сирт,- приводит сообщения ливийских СМИ итальянская газета La Stampa.

Ливийская национальная армия (ЛНА) контролирует порт, а также военную базу на востоке города. В 20 километрах от Сирта происходят столкновения между правительственными войсками и группами боевиков Хафтара.

Несколько дней назад Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии. Для противостояния "иностранному вторжению" оружие будут выдавать в том числе и мирному населению. Ранее Ливия попросила у Турции военную поддержку и получила ободрение - президент Эрдоган разрешил отправку военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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