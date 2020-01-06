Армия Хафтара вошла в родной город Кадаффи Сирт и взяла под контроль порт
Армия генерала Халифа Хафтара вошла в город Сирт и заняла большую часть территории. Сирт – родной город Муаммара Кадаффи.
- Национальное соглашение правительственных ополченцев выведено из Сирта. Ливийская арабская армия входит в Сирт,- приводит сообщения ливийских СМИ итальянская газета La Stampa.
Ливийская национальная армия (ЛНА) контролирует порт, а также военную базу на востоке города. В 20 километрах от Сирта происходят столкновения между правительственными войсками и группами боевиков Хафтара.
Несколько дней назад Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии. Для противостояния "иностранному вторжению" оружие будут выдавать в том числе и мирному населению. Ранее Ливия попросила у Турции военную поддержку и получила ободрение - президент Эрдоган разрешил отправку военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU