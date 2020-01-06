Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в серии А Чемпионата Италии

6 Янв. 2020 2020-01-06T22:05:56+03:00

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В домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии португальский футболист Криштиану Роналду помог «Ювентусу» обойти «Кальяри». Игра закончилась со счетом 4:0. Три из четырех голов забил в ворота соперника Роналду. Это 56-й хет-трик в спортивной карьере футболиста.

Он забил мячи на 49, 67и 82-й минутах. Кроме того, именно с голевой передачи Роналду Гонсало Игуаина смог принести «Ювентусу» четвертое победное очко на 81-й минуте матча.

Все складывается у португальца не только на футбольном поле, но и в соцсетях. В 2019 году он признан самым успешным блогером мира, на рекламных постах Роналду заработал почти 48 миллионов долларов. Как и в футболе, спортсмен не отдает лидерство соперникам по соцсетям на протяжении нескольких лет. При этом с каждым годом его страница в инстаграм, где он публикует фото своей семьи, детей, спортивных товаров и ювелирных брендов, становится только дороже.

В октябре 2019 года Роналду забил юбилейный 700-й гол в своей карьере.

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире .

ИСТОЧНИК KP.RU