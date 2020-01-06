В пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, но власти предупреждают – это временная передышка
В Австралии, где уже несколько месяцев полыхают пожары и горят дома, начались дожди. Как сообщает BBC, осадки не смогли решить проблему образовавшейся в районах Виктория и Новый Южный Уэльс дымки. Видимость в пострадавших районах менее километра. Однако, дожди остановили распространение огня.
Власти городов тем временем говорят, что дожди дают лишь временную передышку – в четверг температура воздуха вновь повысится, а это значит – пожары этих двух районов могут встретиться и создать еще большую угрозу местным жителям.
- Нет места для самоуспокоенности, - заявил в понедельник премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.
На восстановление пострадавших районов в ближайшие два года выделят, как сообщил премьер-министр Скотт Моррисон, 2 млрд долларов. Помощь оказывают и звезды. По 500 тысяч долларов направили в фонд на восстановление районов певица Пинк, а также актриса Николь Кидман, чьей Родиной является Австралия. Еще одна уроженка страны, певица Кайли Миноуг 6 января написала в твиттере, что тоже пожертвует пострадавшим от пожарам 500 тысяч долларов:
- Как семья, мы пожертвовали 500 000 долларов на немедленные усилия по борьбе с пожаром. Большая или маленькая, от ближнего или дальнего, любая поддержка поможет тем, кто пострадал от разрушительных лесных пожаров.
Австралийцы радуются долгожданному дождю.
В объятой пожарами Австралии пошел дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU