В пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, но власти предупреждают – это временная передышка

6 Янв. 2020 2020-01-06T22:27:36+03:00

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В Австралии, где уже несколько месяцев полыхают пожары и горят дома, начались дожди. Как сообщает BBC, осадки не смогли решить проблему образовавшейся в районах Виктория и Новый Южный Уэльс дымки. Видимость в пострадавших районах менее километра. Однако, дожди остановили распространение огня.

Власти городов тем временем говорят, что дожди дают лишь временную передышку – в четверг температура воздуха вновь повысится, а это значит – пожары этих двух районов могут встретиться и создать еще большую угрозу местным жителям.

- Нет места для самоуспокоенности, - заявил в понедельник премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

На восстановление пострадавших районов в ближайшие два года выделят, как сообщил премьер-министр Скотт Моррисон, 2 млрд долларов. Помощь оказывают и звезды. По 500 тысяч долларов направили в фонд на восстановление районов певица Пинк, а также актриса Николь Кидман, чьей Родиной является Австралия. Еще одна уроженка страны, певица Кайли Миноуг 6 января написала в твиттере, что тоже пожертвует пострадавшим от пожарам 500 тысяч долларов:

- Как семья, мы пожертвовали 500 000 долларов на немедленные усилия по борьбе с пожаром. Большая или маленькая, от ближнего или дальнего, любая поддержка поможет тем, кто пострадал от разрушительных лесных пожаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753403" frameborder="0"></iframe> Австралийцы радуются долгожданному дождю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753402" frameborder="0"></iframe> В объятой пожарами Австралии пошел дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU