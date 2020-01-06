2020-01-06T22:27:36+03:00
В мире

В пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, но власти предупреждают – это временная передышка

Жителей Виктории и Нового Южного Уэльса эвакуируют
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожары уничтожают леса и жилые домаПожары уничтожают леса и жилые домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Австралии, где уже несколько месяцев полыхают пожары и горят дома, начались дожди. Как сообщает BBC, осадки не смогли решить проблему образовавшейся в районах Виктория и Новый Южный Уэльс дымки. Видимость в пострадавших районах менее километра. Однако, дожди остановили распространение огня.

Власти городов тем временем говорят, что дожди дают лишь временную передышку – в четверг температура воздуха вновь повысится, а это значит – пожары этих двух районов могут встретиться и создать еще большую угрозу местным жителям.

- Нет места для самоуспокоенности, - заявил в понедельник премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян.

На восстановление пострадавших районов в ближайшие два года выделят, как сообщил премьер-министр Скотт Моррисон, 2 млрд долларов. Помощь оказывают и звезды. По 500 тысяч долларов направили в фонд на восстановление районов певица Пинк, а также актриса Николь Кидман, чьей Родиной является Австралия. Еще одна уроженка страны, певица Кайли Миноуг 6 января написала в твиттере, что тоже пожертвует пострадавшим от пожарам 500 тысяч долларов:

- Как семья, мы пожертвовали 500 000 долларов на немедленные усилия по борьбе с пожаром. Большая или маленькая, от ближнего или дальнего, любая поддержка поможет тем, кто пострадал от разрушительных лесных пожаров.

Австралийцы радуются долгожданному дождю.

В объятой пожарами Австралии пошел дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, но власти предупреждают – это временная передышка
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