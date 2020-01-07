США отказались выдавать визу главе МИД Ирана

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:44:47+03:00

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Соединенные Штаты отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал посетить заседание Совета Безопасности ООН в четверг, 9 января.

Решение было принято вскоре после того, как отношения между двумя странами резко ухудшилось. Сайт kp.ru писал, что причиной стал нанесенный американцами удар по кортежу близ аэропорта Багдада. Жертвами атаки стали иранский и иракский генералы, в том числе командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU