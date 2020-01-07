2020-01-07T13:24:15+03:00
Политика

Иранские чиновники предложили 13 вариантов мести за убийство Сулеймани

В совете нацбезопасности заявили, что любая из этих ответных мер может стать "историческим кошмаром" США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иранцы пообещали отомстить США за убийство генерала СулейманиИранцы пообещали отомстить США за убийство генерала СулейманиФото: REUTERS
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Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил секретарь Совбеза Али Шамхани.

"Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США", - цитирует чиновника агентство Fars.

Шахмани считают, что сами американцы осознают свою уязвимость перед ответом со стороны Ирана, и если вооруженные силы Штатов не захотят самостоятельно покинуть Ближний Восток, то Тегеран "заставит их это сделать".

Сайт kp.ru писал, что в начале января были убити иранский и иракский военачальники, а также еще десять человек, которые находились в атакованном Вашингтоном кортеже. Приказ о ракетном ударе отдал сам президент США Дональд Трамп. Тегеран пообещал отомстить американцам, а парламент республики вскоре объявил Пентагон террористической организацией.

Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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