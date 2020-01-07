Иранские чиновники предложили 13 вариантов мести за убийство Сулеймани

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:24:15+03:00

В совете нацбезопасности заявили, что любая из этих ответных мер может стать "историческим кошмаром" США

Изменить размер текста: A A

Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил секретарь Совбеза Али Шамхани.

"Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США", - цитирует чиновника агентство Fars.

Шахмани считают, что сами американцы осознают свою уязвимость перед ответом со стороны Ирана, и если вооруженные силы Штатов не захотят самостоятельно покинуть Ближний Восток, то Тегеран "заставит их это сделать".

Сайт kp.ru писал, что в начале января были убити иранский и иракский военачальники, а также еще десять человек, которые находились в атакованном Вашингтоном кортеже. Приказ о ракетном ударе отдал сам президент США Дональд Трамп. Тегеран пообещал отомстить американцам, а парламент республики вскоре объявил Пентагон террористической организацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU