Иранские чиновники предложили 13 вариантов мести за убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил секретарь Совбеза Али Шамхани.
"Даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США", - цитирует чиновника агентство Fars.
Шахмани считают, что сами американцы осознают свою уязвимость перед ответом со стороны Ирана, и если вооруженные силы Штатов не захотят самостоятельно покинуть Ближний Восток, то Тегеран "заставит их это сделать".
Сайт kp.ru писал, что в начале января были убити иранский и иракский военачальники, а также еще десять человек, которые находились в атакованном Вашингтоном кортеже. Приказ о ракетном ударе отдал сам президент США Дональд Трамп. Тегеран пообещал отомстить американцам, а парламент республики вскоре объявил Пентагон террористической организацией.
Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.
ИСТОЧНИК KP.RU