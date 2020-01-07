Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:25:34+03:00

Армия США взяла на себя ответственность за убийство генерала Касема Сулеймани

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Парламент Ирана принял закон, признающий армию США и Пентагон террористическими организациями. Документ был одобрен всеми законодателями в ходе голосования на открытом заседании утром во вторник, 7 января.

Решение принято в ответ на убийство 62-летнего главы бригады "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. В начале января США нанесли прицельный удар по кортежу, в котором находился военачальник, его иракский коллега и еще десятки человек.

Согласно данным портала Tasinm News, власти Ирана обязались выплатить силам КСИР 200 миллионов евро через Фонд национального развития с целью укрепления обороноспособности страны.

Тем временем, государственный телеканал страны объявил награду за голову президента США Дональда Трампа, который лично отдал приказ об атаке по кортежу. Сайт kp.ru писал, что цена вопроса - 80 миллионов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753361" frameborder="0"></iframe> Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU