В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести войска из региона

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:13:38+03:00

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После убийства генерала корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани власти Ирана потребовали вывода американских войск из страны. Сулеймани погиб 3 января в результате аваиаудара по территории у аэропорта Багдада. Приказ ликвидировать генерала отдал президент США Дональд Трамп, который заявил, что Сулеймани представлял опасность для американцев и якобы является террористом. В Иране погибшего в результате атаки американцев генерала назвали мучеником и пообещали «жестоко отомстить» США.

Новый командующий КСИР, приемник Сулеймани, Исмаил Каани пообещал изгнать американцев из региона.

- Вашингтон столкнётся со «вторым Вьетнамом», если его силы не покинут регион», — заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти на церемонии прощания с Сулеймани, церемонию транслировал телеканал Al-Alam.

Он добавил, что "американцы совершили глупость", убив Сулеймани. Проститься с генералом 6 января пришли около 3 миллионов человек. Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц и обратился к Трампу с вопросом, видел ли он когда-либо такое "море человечества".

ИСТОЧНИК KP.RU