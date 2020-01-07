Свыше 70% россиян отмечают Рождество, включая неверующих
Рождество воспринимается россиянами как семейный праздник. Около 73% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения заявили, что проведут этот день дома в кругу близких, а каждый четвертый верующий намерен пойти в церковь.
При этом 28% респондентов вовсе не собираются отмечать Рождество. Большинство же опрошенных в возрасте 45-59 лет и старше 60 (76%) заявили, что уделят внимание этому светлому празднику. Среди православных таких 86%, среди последователей других конфессий - 36%, а среди неверующих — 40%, передает ВЦИОМ.
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством.В ночь с понедельника на вторник в Москве состоится ночная служба в Храме Христа Спасителя. По традиции ее проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 6 и 7 января по всей стране пройдут рождественские гуляния
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ИСТОЧНИК KP.RU