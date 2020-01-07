2020-01-07T17:14:01+03:00
Политика

Путин прибыл с визитом в столицу Сирии

Во время визита президент России провёл переговоры с Башаром Асадом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин отметил большой пройденный путь в восстановлении государственной и территориальной целостности Сирии / Фото: Официальный сайт президента РФВладимир Путин отметил большой пройденный путь в восстановлении государственной и территориальной целостности Сирии / Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что из аэропорта глава России отправился в командный пункт российской группировки войск Вооруженных сил в Сирии и с президентом республики Башаром Асадом.

После прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

— В ходе общения с президентом Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны, — заявил Песков.

Асад выразил признательность Москве и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и в восстановлени мирной жизни в республике.

Ранее сайт kp.ru писал о встрече Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана в Сочи. Результатом переговоров, длившихся 6,5 часов, стало подписание меморандума о взаимопонимании между странами. Согласно подписанному документу Россия и Турция поддерживают принципы единства и целостности Сирии и готовы продолжить оказывать отпор террористам, находящимся в Сирии и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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