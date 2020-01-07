2020-01-07T19:40:49+03:00
В мире

Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками

Его оппонент назначил себя спикером парламента, однако оппозиция отдала голоса за Гуайдо
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо вошёл в здание парламента в первый день заседания нового состава президиумаЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо вошёл в здание парламента в первый день заседания нового состава президиумаФото: REUTERS
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо с союзниками прорвался через оцепление нацгвардии, чтобы выступить на первом заседании парламента в новом составе.

Хуан Гуайдо поднялся на главную трибуну зала заседаний Национальной ассамблеи с обращением для своих сторонников.

— Кто депутат, а кто – нет, решают не военные, а народ Венесуэлы, — передаёт фрагмент речи Гуайдо телеканал VPI.

Напомним, что 5 января Луис Парра, политический оппонент Хуана Гуайдо, объявил себя председателем парламента. Президент Николас Мадуро назвал такое назначение законным, но представители оппозиции выступили против и отвергли присягу Луиса Парра.

Затем оппозиция провела отдельное голосование вне здания парламента, не пустив на него провластных членов парламента. На альтернативном голосовании победил Гуайдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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