Гуайдо прорвался через оцепление в парламент Венесуэлы, чтобы выступить перед сторонниками
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо с союзниками прорвался через оцепление нацгвардии, чтобы выступить на первом заседании парламента в новом составе.
Хуан Гуайдо поднялся на главную трибуну зала заседаний Национальной ассамблеи с обращением для своих сторонников.
— Кто депутат, а кто – нет, решают не военные, а народ Венесуэлы, — передаёт фрагмент речи Гуайдо телеканал VPI.
Напомним, что 5 января Луис Парра, политический оппонент Хуана Гуайдо, объявил себя председателем парламента. Президент Николас Мадуро назвал такое назначение законным, но представители оппозиции выступили против и отвергли присягу Луиса Парра.
Затем оппозиция провела отдельное голосование вне здания парламента, не пустив на него провластных членов парламента. На альтернативном голосовании победил Гуайдо.
ИСТОЧНИК KP.RU