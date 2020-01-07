2020-01-07T20:47:31+03:00
В мире

Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

Организаторы мероприятия отказались предоставить слово польскому лидеру
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анджей Дуда рассказал, что его пригласили на форум, но его выступление на нём предусмотрено не былоАнджей Дуда рассказал, что его пригласили на форум, но его выступление на нём предусмотрено не былоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Польши Анджей Дуда принял решение не посещать Всемирный форум памяти жертв Холокоста, потому что в программе мероприятия нет его выступления. Об этом он заявил после совещания с правительством республики. Форум состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем.

Анджей Дуда рассказал, что его пригласили на форум, но его выступление на мероприятии предусмотрено не было.

— Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать, — заявил Дуда, отметив, что организаторы не дали на это согласия.

Кроме того, Анджей Дуда сказал, что на форуме предоставят слово президентам Германии, России и других стран, назвав сложившуюся ситуацию нарушением интересов Польши с учетом того, что в Холокосте погибли 3 миллиона польских евреев, сообщает ТАСС.

Глава Польши провёл совещание с правительством, на котором поднимались вопросы отношения республики со странами Ближнего Востока, мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, а также политика отношений между Россией и Польшей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Анджей Дуда сказал на встрече с Дональдом Трампом, что русские во всем превосходят поляков, кроме одного: последние якобы более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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