Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

7 Янв. 2020 2020-01-07T20:47:31+03:00

Анджей Дуда рассказал, что его пригласили на форум, но его выступление на нём предусмотрено не было Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Польши Анджей Дуда принял решение не посещать Всемирный форум памяти жертв Холокоста, потому что в программе мероприятия нет его выступления. Об этом он заявил после совещания с правительством республики. Форум состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем.

Анджей Дуда рассказал, что его пригласили на форум, но его выступление на мероприятии предусмотрено не было.

— Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать, — заявил Дуда, отметив, что организаторы не дали на это согласия.

Кроме того, Анджей Дуда сказал, что на форуме предоставят слово президентам Германии, России и других стран, назвав сложившуюся ситуацию нарушением интересов Польши с учетом того, что в Холокосте погибли 3 миллиона польских евреев, сообщает ТАСС.

Глава Польши провёл совещание с правительством, на котором поднимались вопросы отношения республики со странами Ближнего Востока, мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, а также политика отношений между Россией и Польшей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Анджей Дуда сказал на встрече с Дональдом Трампом, что русские во всем превосходят поляков, кроме одного: последние якобы более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

ИСТОЧНИК KP.RU