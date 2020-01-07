Президент Польши не будет участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда принял решение не посещать Всемирный форум памяти жертв Холокоста, потому что в программе мероприятия нет его выступления. Об этом он заявил после совещания с правительством республики. Форум состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем.
Анджей Дуда рассказал, что его пригласили на форум, но его выступление на мероприятии предусмотрено не было.
— Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать, — заявил Дуда, отметив, что организаторы не дали на это согласия.
Кроме того, Анджей Дуда сказал, что на форуме предоставят слово президентам Германии, России и других стран, назвав сложившуюся ситуацию нарушением интересов Польши с учетом того, что в Холокосте погибли 3 миллиона польских евреев, сообщает ТАСС.
Глава Польши провёл совещание с правительством, на котором поднимались вопросы отношения республики со странами Ближнего Востока, мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, а также политика отношений между Россией и Польшей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Анджей Дуда сказал на встрече с Дональдом Трампом, что русские во всем превосходят поляков, кроме одного: последние якобы более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
ИСТОЧНИК KP.RU