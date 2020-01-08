Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:39:47+03:00

По данным СМИ, еще пять военнослужащих Ирака получили травмы

Изменить размер текста: A A

В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака. СМИ сообщают, что еще пять военных получили травмы разной степени тяжести.

Иранская сторона в среду утром, 8 января, в ответ на убийство генерала Сулеймани подвергла ракетной атаке две иракские военные базы. На них располагаются войска США - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны. Также была атакована база в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU