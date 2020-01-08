2020-01-08T07:39:47+03:00
В мире

Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана

По данным СМИ, еще пять военнослужащих Ирака получили травмы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака. СМИ сообщают, что еще пять военных получили травмы разной степени тяжести.

Иранская сторона в среду утром, 8 января, в ответ на убийство генерала Сулеймани подвергла ракетной атаке две иракские военные базы. На них располагаются войска США - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны. Также была атакована база в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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