Иракский офицер погиб в результате ракетных ударов Ирана
В результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооруженных сил Ирака. СМИ сообщают, что еще пять военных получили травмы разной степени тяжести.
Иранская сторона в среду утром, 8 января, в ответ на убийство генерала Сулеймани подвергла ракетной атаке две иракские военные базы. На них располагаются войска США - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны. Также была атакована база в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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