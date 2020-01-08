Иран обещает атаковать Арабские Эмираты и Израль в случае бомбардировки страны

8 Янв. 2020 2020-01-08T04:58:26+03:00

Пентагон намерен ответить на ракетные удары по базам США в Ираке

Изменить размер текста: A A

В Корпусе стражей исламской революции через социальные сети заявили, что в случае бомбардировки Ирана Штатами, они нанесут удары по Объединенным Арабским Эмиратам и Израилю. В частности речь идет о городах Дубаи и Хаифе.

В КСИР также сообщили, что Вашингтон уже дал ответ.

- Пентагон сообщает, что США ответят на атаки Ирана, - написали в соцсети КСИР.

Корпус также подчеркнул, что в случае, если Вашингтон начнет агрессивные действия, то КСИР готов ответить и на американской территории..

Как пишет Rudaw со ссылкой на источники, в результате ракетного удара Ирана по военным объектам США в Ираке оказались повреждены несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Иран в ответ на смерть генерала Сулеймани запустил не менее дюжины баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. По предварительным данным, есть пострадавшие. Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU