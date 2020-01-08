Причина авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев 8 января 2020 года: возгорание двигателя

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:10:33+03:00

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Ранее сообщалось о том, что на борту лайнера находились 167 человек и 9 членов экипажа: все они погибли в результате трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Также ранее уточнялось, что причиной крушения могли стать технические неисправности самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU