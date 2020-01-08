Причина авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев 8 января 2020 года: возгорание двигателя
По предварительным данным, возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Ранее сообщалось о том, что на борту лайнера находились 167 человек и 9 членов экипажа: все они погибли в результате трагедии.
Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Также ранее уточнялось, что причиной крушения могли стать технические неисправности самолета.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украиского пассажирского самолета в Тегеране»