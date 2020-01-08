Версию теракта на борту потерпевшего крушение самолета под Тегераном исключили
Украинское посольство в Иране исключило версию теракта на борту потерпевшего крушение самолета под Тегераном.
Ранее сообщалось о том, что 167 пассажиров и 9 человек экипажа украинского лайнера погибли в результате крушения авиасудна. Самолет провел в воздухе несколько минут после вылета из Международного аэропорта в Тегеране.
Таким образом, по предварительным данным, лайнер Boеing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился под Тегераном из-за аварии двигателя.
- По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается, - подчеркнули в посольстве.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Тегеране разбился украинский самолет: на борту было 176 человек. ЧП произошло у Международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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